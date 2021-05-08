Hatay'da kaçak avcıların nehir ve dere tuzakları imha edildi



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde, kaçak olarak balık avlamak amacıyla nehir ve dereye kurulan tuzaklar, jandarma ekiplerince imha edildi.

Asi Nehri ile Karaçay Deresi'nde kaçak avlanma yapıldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetime çıktı. Hatay Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, nehir ve dere çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, sığ yerlerde taşlar kullanılarak, akıntı ağızlarının daraltılması sonucu yerleştirilen ve 'davul' diye tabir edilen, kamıştan yapılmış 4 tuzak olduğunu belirledi. Tuzakların tamamı, ekipler tarafından imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-05-08 15:55:54



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