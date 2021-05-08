Reyhanlı'daki terör saldırısında oğlunu kaybeden Fatma Tuna: Bizim için anneler günü yok



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013´te yaşanan ve 53 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısında; Anneler Günü hediyesi almaya giden oğlu Oğulcan´ı kaybeden Fatma Tuna (56), "Anneler için çok kötü bir gündü. Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için anneler günü yok" dedi.

2013 yılının 11 Mayıs günü Reyhanlı´da biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde PTT binası yakınında olmak üzere iki bombalı minibüsün patlatılarak yapılan terör saldırısında, 53 kişi yaşamını yitirdi. Patlamalarda hayattan koparılanlar arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna da vardı. Oğulcan, eğitim gördüğü dershaneden çıkarak kardeşi ile buluşup annesi Fatma Tuna´ya Anneler Günü hediyesi alacaktı. Ancak terör saldırısı annesine hediye almasına fırsat vermedi.

8 YIL GERİDE KALDI

Oğulcan´ın annesi Fatma Tuna, olaydan bu yana uzun bir zaman geçtiğini ancak acılarının dinmediğini söyledi. Tuna, "8 yılı geride bıraktık. O gün mahşer günüydü, her yer kana bulanmıştı. Oğulcan´ı arıyorduk. O gün dershaneye gitti, tekrar eve gelmedi. Bizim için çok kötü bir gündü. Anneler için çok kötü gündü. Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için Annenler Günü yok" dedi.

'OĞULCAN´IN HATIRALARI İLE YAŞIYOR

Oğulcan´ın baba evinde yapılan düzenleme ile tüm eşyalarının bulunduğu odasında zaman geçiren ve oğlunun eşyalarına bakarak hatıraları ile yaşadığını anlatan anne Tuna, "Oğulcan´ın hatıraları ile yaşıyoruz. Resimleri, peçetesi, kitapları, defterleri, parfümü, akvaryumu gibi çeşitli eşyaları duruyor, ben de onlarla ayakta duruyorum. Onlarla yaşıyorum. Bizleri iç yormadı. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

'ANNELER İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ'

11 Mayıs gününün anneler için çok kötü bir gün olduğunu sözlerine ekleyen Tuna, şunları kaydetti: "Anneler Günü 53 anne için çok kötü bir gündü. Bize Anneler Günümüz zehir oldu. Bana bir gül de olsa mutlaka getirirdi. Zaten o gün patlama günü dershaneden çıkıp bana hediye alacaktı. Kısmet olmadı."

İSMİNİ TORUNUNA VERDİLER

Fatma Tuna, terör saldırısında ölen oğlunun ismini o dönem 16 günlük olan torununa verdiklerini kaydetti. 8 yaşındaki Oğulcan'ın sık sık dayısının mezarına gittiğini belirten Tuna, torunuyla teselli bulduğunu kaydetti. Tuna'nın torunu Oğulcan da anneannesi ile dayısının mezarına gittiğini ve görmediği halde anılarını duyduğu dayısını çok özlediğini kaydetti.Oğulcan´ın babası ve aynı zamanda 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna (59) ise, şunları söyledi: "Bilindiği gibi 2013´ten bu güne kadar tam 8 yıl geçti. Yine bir Anneler Günü'nü yaşıyorduk. Her zaman konuştuklarımızı tekrarlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan Anneler Günü hediyesi olarak 53 şehidin şehitlik belgesi verilmesini istiyoruz. Eğer verirlerse anneler için çok güzel bir gün olur."

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-05-08 18:24:07



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