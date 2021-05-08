Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 40. haftasında A. Hatayspor, sahasında Denizlispor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov, ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte boş pozisyonda bulunan Boupendza’nın sert şutu az farkla auta gitti.

18. dakikada Popov’un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Akintola’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, pasını Boupendza’ya aktardı, Boupendza’nın şutu direkten döndü.

32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı çıkan Sacko ceza sahasına girdi, Mesut’un faulü ile yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Rodallega’nın vuruşunu kaleci Munir kurtardı. Sonrasında Hatayspor savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada sağ taraftan Akintola’nın ceza sahasına ortasına Diouf’un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

67. dakikada Boupendza’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf’un şutunda kaleci başarılı oldu.

68. dakikada Popov’un sağdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Boupendza kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 10



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Metin xx

Hatayspor: Munir xxx, Mesut x (Youssouf Kone dk. 90 ?), Pablo Santos xx, Yusuf xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx (Abdurrahman Canlı dk. 90 ?), Ruben Riberio xx (Muhammed Mert dk. 70 xx), Sackey xx (Traore dk. 58 xx), David Akintola xx, Mame Diouf xxx, Boupendza xxx (Kamara dk. 70 xx)

Yedekler: Emir Kireççi, Burak Can, Akomadi, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Denizlispor: Abdulkadir xx, Sakıb xx, Muhammed xxx, Emirhanx, Murawski xx, Diskerud xx (Özgür Çek dk. 87 ?), Hasan xxx, Recep xxx (Tusha dk. 75 xx), Sacko xx (Muhammed Kıryolcu dk. 83 ?), Ali xx (Mesanovic dk. 75 xx), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin, Ferhat, Burak

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Gol: Boupendza (dk. 68) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boupendza (Hatayspor), Ali Yavuz Kol (Denizlispor)

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