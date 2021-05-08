Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: 1-0



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Metin (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) Sackey (xx) (Dk. 58 Traore (x), Aabid (xx) (Dk. 90 Abdurrahman Canlı (?), Boupendza (xxx) (Dk. 70 Kamara (x), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xx) (Dk. 90 Youssouf Kone (?), Akintola (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Ruben Ribeiro (xx) (Dk. 70 Muhammed Mert (x), Popov (xx), Diouf (xx).

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger (x) Muhammet Özkal (x), Hugo Martinez (x), Radoslaw Murawski (xx), Hadi Sacko (xx) (Dk. 83 Muhammed Eren Kiryolcu ?), Recep Niyaz (xx)( Dk. 75 Muris Mesanovic ?), Sakıb Aytaç (xx), Mikkel Diskerud (xx) (Dk. 88 Özgür Çek ?), Ali Yavuz Kol (xx) (Dk. 75 Veton Tusha ?), Hasan Ayaroğlu (xx), Emirhan Kaşcıoğlu (xx).

GOL: Dk. 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Boupendza (Atakaş Hatayspor) Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor)Süper Lig'in 40´ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın tek golü, Boupendza´dan geldi. Boupendza, bu sezon ligdeki 22´inci golünü kaydetti.

6´ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Popov´un ceza sahasında çevirdiği topta Boupendza´nın vuruşu üstten dışarı çıktı.

28´inci dakikada gelişen Yukatel Denizlispor atağında, Boupendza´nın Diskerud´a yaptığı faul sonrasında konuk takım, serbest vuruş kazandı. Hasan Ayaroğlu´nın ortasında top Akintola´dan sekti ve sonrasında Denizlispor oyuncusundan auta çıktı.

32´nci dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko, ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. Hogo Martinez´in vuruşunda Atakaş Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

69´uncu dakikada Atakaş Hatayspor´un geliştirdiği atakta, Popov´un sağdan attığı ortaya altıpas içinde kafa vuran Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

74´üncü dakikada Atakaş Hatayspor´da Aabid´in savunma arkasına attığı pasa Kamara hareketlendi. Kamara´nın boş kaleye çektiği şuta savunma ayak koydu.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında, Yukatel Denizlispor´u Aaron Boupendza´nın golü ile 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-05-08 22:47:10



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