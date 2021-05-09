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Pandemide toplu iftar yapamayan vatandaşlar "ülüş" geleneğini canlandırdı

İHA

Pandemide toplu iftar yapamayan vatandaşlar "ülüş" geleneğini canlandırdı

Hatay’ın Hassa ilçesinde her yıl Ramazan ayında yapılan toplu iftar yemekleri, korona virüs salgını nedeniyle yerini komşular arasında yapılan yardımlaşmaya bıraktı. Bu süreçte yeniden canlanan ”ülüş” geleneği ile komşular birbirleriyle yemek paylaşımı yapıyor.
Her yıl Ramazan ayında yapılan toplu iftar yemekleri korona salgını nedeniyle bu sene de yapılamadı. Davetler olmayınca Orta Asya’dan bugüne gelen ”ülüş” geleneği ile komşular arasında yemek paylaşımı hayata geçirildi. İlçe sakinlerinden Güllü Sarı (80), korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamadıklarını belirterek, "Komşularımıza gidemez olduk. O nedenle kadınlarımız eski geleneklerimiz arasında yer alan ülüşe geri döndüler, evlerinde yemek yaparak komşulara dağıtıyorlar" dedi.
İnci Sarı (30), Kadriye Ürün (50), Hülya Ürün (30) adlı ev hanımları ise Ramazan günlerinde imece usulü birlikte yemek yaparak komşulara dağıttıklarını belirterek, “İnşallah korona virüs salgınından da kurtuluruz” diye konuştular.
Sabahın erken saatlerinde yemek hazırlıklarına başlayan kadınlar tarafından üzüm bağlarından yapraklar özenle toplanıyor. Sosyal mesafe kuralına uyan kadınlar, imece usulü sarma, içli köfte, ayran çorbası ve bazlama yapıyor. Açık havada odun ateşinde Hassa’nın zengin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan yemekler özenle hazırlanarak, iftar saatine dakikalar kala çocuklar tarafından bütün mahalleye dağıtılıyor.
Eski kültürün tekrar yaşatılmasına memnun olan köylüler, bu uygulamanın devam etmesini arzu ettiklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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