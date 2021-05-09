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Annesiyle tartışıp, kendisini kilitlediği odayı ateşe veren kişi öldü

DHA

Annesiyle tartışıp, kendisini kilitlediği odayı ateşe veren kişi öldü


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, annesiyle tartışan Mustafa D. (34), yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri ise kendisini odaya kilitleyen Mustafa D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Evde yalnız kalan Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.'nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-09 19:13:09

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