PTT'de maaş kuyruğu

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Hatay’da 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, yaşlılık aylığı almak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturdu.

Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın erken saatlerinden itibaren 65 yaş aylığı almak için PTT önünde biriken vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Kuyruktaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti.

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