Hatay’da hurda demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Payasİskenderun D817 karayolunda hurda demir taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Karayolunda her an devrilecekmiş gibi ilerleyen ve üzerinde bulunan hurda demirler ile tehlike saçan kamyonu görenler şaşkınlık yaşadı. Trafiği tehlikeye düşüren kamyonun yolculuğu karayolunda seyreden diğer araçtakiler tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.