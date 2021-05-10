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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

İHA

Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanda 5’e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması yapıldı.
Saat 17.00’de, özel uçakla Malatya’ya hareket edecek olan bordobeyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, kadro dışı bırakılan Billong ile sakatlıkları devam eden Soner Örnek ve Selim Ilgaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

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