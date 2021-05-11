Reyhanlı'daki terör saldırısının 8. yılı 11 Mayıs’ta iki ayrı saldırıda hayatını kaybeden 53 kişi törenle anıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler, 8. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 8’inci yıldönümü nedeniyle 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlarla 'şehitler ölmez' sloganı attı.

11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2013'ten bugüne tam 8 yıl geçtiğini belirterek, "Reyhanlı'da katliam yaşandı. Reyhanlı'da 200’e yakın yaralımız vardı şu bir gerçek ki yapılan eylem basit bir eylem değildir. Türkiye'yi bölmek için kardeş kanı dökmek için yapılan bir eylemdir. Bunda da başarılı olamadılar çok şükür biz her zaman bunu söylüyoruz, bu vatan bizim vatanımız, başka yaşayacak bir yerimiz yok. Ülkemize milletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kardeş kanı dökülmesine izin vermeyeceğiz. Herkes bunu iyi bilsin ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok etrafımız ateş çemberi bizler şehit aileleri olarak şehit dernekleri olarak her zaman vatanımızın milletimizin yanındayız, acımız aynıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan taleplerinin şehit yakını unvanı istediklerini vurgulayan Tuna, “Bizler terör mağduru değiliz bizler evimizi kaybetmedik bizler tarlalarımızı kaybetmedik deprem olmadı biz çocuklarımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz şehit ailelerini Anneler Günü'nde müjdelerseniz şehitliği vererek annelerin yüreğine su serpmiş olursunuz” diye konuştu.

Törene Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de katıldı.

Tören, Kur'an tilavetinin ardından okunan dua ile sona erdi.

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, hayatını kaybedenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

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