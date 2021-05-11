İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi. Şehit Alp'in cenazesi, törenin ardından memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay

2021-05-11 16:15:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.