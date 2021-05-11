Toroslar EDAŞ, Hatay’da muhtar dernek başkanlarını ağırladı Toroslar EDAŞ yetkilileri ilçe muhtar dernekleri başkanlarına, ilin elektrik dağıtım çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı

Hatay’daki 15 ilçenin muhtar dernek başkanlarıyla bir araya gelen Toroslar EDAŞ yetkilileri, özelleştirme sonrası 20142020 yılları arasında yapılan yatırım, bakım ve muhtar iletişim çalışmaları ile 20212025 dönemi için planlanan yeni projeleri paylaştı.

Yetkililer, muhtarlara son 7 yılda yaklaşık 1,3 milyar TL yatırım ve bakım harcaması gerçekleştirildiğini, bunlar haricinde de işletme kanalıyla 1200 adet trafonun yenilendiğini ifade etti.

SCADA sistemindeki geliştirmelerle, şebekenin uzaktan izlenebilme ve müdahale edilebilme yeteneğinin bu dönemde yüzde 50’ye kadar yükseltildiğini anlatan yetkililer, aydınlatma sistemlerinin uzaktan izlenebilme oranının ise yüzde 70’e çıkarıldığını belirtti.



Kesinti süresinde yüzde 70 iyileşme sağlandı

Yetkililer, bu dönemde yapılan yatırım ve bakımlar ile müşteri başına düşen kesinti sayı ve süresinde yüzde 70 oranında azalma yaşandığını, çağrı merkezi hizmetindeki iyileştirmeler sonucunda müşteri taleplerinin mevzuattaki sürelerde cevaplandırılma oranının ise yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti.



Gelecek her yılda çeyrek milyar lira yatırım

20212025 döneminde yıllık 250 milyon lira yatırım ve bakım harcaması yapılmasını hedeflediklerini belirten Toroslar EDAŞ yetkilileri, elektriğin arzında en iyi hizmetin verilebilmesi amacıyla bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini vurguladı.

Muhtarlara arıza ihbarlarını hızlıca iletebilmesi için tanımlanan özel çağrı merkezi ihbar hattı ve muhtar whatsapp hattı iletişim kanallarının sürekli açık olduğu hatırlatıldı. 2021 yılında da bölgedeki tüm muhtarlar ile küçük gruplar halinde odak görüşmeler yapılarak, taleplerine daha etkin çözüm oluşturulacağı bilgisi verildi.

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