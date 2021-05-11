İsrail'i at üzerinde protesto ettiler

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün protesto gösterilerine atlarla katıldı, eylemde Filistinliler için dua edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum örgütleri tarafından Anıt meydanında Filistin'e destek konvoyu düzenlendi. Suriyeli vatandaşların da destek verdikleri konvoy öncesinde Filistinliler için dua edildi, İsrail protesto edildi. Konvoya 12 at ile katılan gurup ise ilginç görüntüler oluşturdu. Konvoyun sağ tarafından sahil bandındaki toprak yolda konvoya destek veren atlı grup "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar. "Allah bize atlarla Kudüs'e girmeyi nasip etsin" diyen gençler Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

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