Amanos Dağları’ndaki yangın kontrol altına alındı

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Amanos Dağları’nda dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Amanos Dağları’nda Osmaniye Küllüce mevkiinde dün orman yangını çıktı. Yangına ErzinDörtyolOsmaniye ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın bugün kontrol altına alındı.

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