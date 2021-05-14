Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Hatay'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antakya Ulu Cami'de, cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hatay Eğitime Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar namazın ardından camiden ayrıldı.

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