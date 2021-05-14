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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

İHA

Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda ısınma, pas drili, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışma yapıldı.
Bordobeyazlı ekip ligin son antrenmanını tamamlayarak, kamp yaptığı otele geçti.

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