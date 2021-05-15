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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Riberio'nun sert şutunu savunma kornere gönderdi.
25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutu savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde çıkarmayı başardı.
58. dakikada Traore’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
67. dakikada Jeferrson’un uzun pasında savunma arkasına sarkan Dicko, rakibini geçerek şutunu çekti meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.
71. dakika Boupendza soldan topu ceza yayına doğru havalandırdı, Traore’nin ceza sahası önünden şutunda top kaleci Mustafa’da kaldı.
73. dakikada Kozulj’nin soldan ortasına altı pası içerisinde Munir topu arkaya doğru sektirince, Jefferson meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 01

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Metin xx
Hatayspor: Munir xxx, Mesut x, Pablo Santos xx, Yusuf xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx (Burak Can dk. 84 x), Ruben Riberio xx Traore xx (Muhammed Mert dk. 72 xx), David Akintola xx (Kamara dk. 63 xx), Mame Diouf xxx, Boupendza xxx
Yedekler: Akın Alkan, Katranis, Sackey, Youssouf Kone, Abdurahman Canlı, Akomadi, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep: Mustafa Bozan xx, Enver Cenk Şahin x (Kenan Özer dk. 74 xx), Morais xx, Ulaş Zengin x, Djilobodji xx, Oğuz Ceylan xx, Kozulj xx, Furkan Soyalp x, Jefferson xx, Muhammet Demir xx (Aziz Tetteh dk. 83 xx), Dicko xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 74 xx)
Yedekler: Çağlar Akbaba, Bahadır Gölgeli, Ökkeş Karaoğlu, Gürkan Okan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Gol: Jefferson (dk. 73) (Gaziantep)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Kozulj (Gaziantep)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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