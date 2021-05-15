Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig'in 42´inci haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Gaziantep FK´ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ÖMER ERDOĞAN: "GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK, OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Konuşmasının başında karşılaşmayı değil sezonu değerlendireceğini dile getiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezon boyunca büyük özveriyle mücadele eden oyuncularına teşekkür etti. Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten yorucu bir sezon geçirdik ve sezonda sıkıntılar yaşadık, koronavirüs dönemi atlattık çok ciddi bir şekilde. Çok yoğun bir maç trafiğinde sıkışık bir programda oynadık ama bu gün bakılınca tarihinde ilk defa Süper Lig´e çıkmış bir Hatayspor, sezonu 6´ıncı sırada bitirdi. Son haftaya kadar takımın Avrupa´ya gidebilir mi hesaplarını yapması bile gerçekten bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve futbolcuların ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğinin göstergesidir"

ERDOĞAN´DAN TEŞEKKÜR

Konuşmasında, teknik ekip, kulüp personeli, onursal başkan ve yönetime teşekkür eden Erdoğan: "Teknik ekibime çok teşekkür ediyorum, çok yoğun bir çalışma yaptılar benimle birlikte, zamanı geldi günde 15-16 saat bu sıkışık maç programlarında. Maç analizleri, antrenman hazırlığı derken yoğun bir süreç geçirdiler. Kulüp personeline çok teşekkür ediyorum, onlar da çok yoruldu, çok emek harcadılar. Burada bir ayrı parantez de onursal başkanımız Lütfü Savaş´a açmak istiyorum. Bizi bu takımın başına getiren, tarihinde ilk defa Süper Lig´e çıkmış Hatayspor´un başına bizi getirerek, bize güvenerek, futbol camiasında bazı insanlar tuhaf karşıladı ama o bize ilk günden şu ana kadar hep çok güvendiğini, inandığını bize hep hissettirdi. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Kulübü, Süper Lig´de ilk defa olmasına rağmen çok iyi yönettiklerine inanıyorum. Hem organizasyon anlamında hem kulübün finans anlamında çoğu kulüpten çok iyi durumda sezonu geçirdik" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATTIĞIMIZI DÜŞÜYORUM"

Süper Lig'deki ilk senelerinde Türk futboluna ve Hatayspor´a değer kattıklarını düşündüğünü dile getiren Ömer Erdoğan, "İnsanların geri bildirimleri sürekli bizim takımımızın Süper Lig´de iki ve üç takımla birlikte en keyif veren futbolu oynayan takım şeklindeydi. Özellikle hücumsal anlamda her maçta pozisyona girdiğimiz her maçta da galibiyete de yakın olduğumuzu kendimiz görmek ve bunu spor camiasında duymak bizi gerçekten doğru işler yaptığımızın göstergesiydi. İnşallah önümüzdeki sezon yine Türk futboluna keyif veren bir takım yaratabiliriz. Yine bıraktığımız gibi inşallah önümüzdeki sezon yine bir başlangıç yaparız ve Hatayspor´un Türk futbolunda iyi yerlere taşımayı kısmet ederiz" dedi.

PINTO: "HEM KULÜBÜMÜZ HEM DE TÜRKİYE KALBİMDE OLACAK"

Galibiyeti hak ettiklerini ve kazandıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise, "Takımımız çok iyi bir maç çıkardı, çok iyi organize oldu, çok iyi bir stratejiyle oynadı, yürekleriyle oynadılar. Kazanmayı çok istedik ve akıllı oynadılar. Bu maçı kazanmayı hak etmiştik. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok iyi bir sezon geçirdi rakibimiz. Ben bugünkü galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum çünkü gerçekten kahraman gibi oynadılar. Külüpte benimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibime çok iyi çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrılırken, hem kulübümüz hem de Türkiye kalbimde olacak"

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-05-15 21:13:17



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