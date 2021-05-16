Prof. Dr. Savaş: "Dezenfektanları akılcı kullanmalıyız" "Vaka azalması bizi yanıltmasın, teyakkuzlu ve tedbirli olmak zorundayız"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, dezenfektan kullanılacak yüzeylerin mutlaka temiz olması gerektiğini, aksi halde etkisinin azalacağını belirtti.

Prof. Dr. Nazan Savaş, Dünya Sağlık Örgütü’nün akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çektiğini, bunun da "uygun dozda, uygun yöntemle ve uygun miktarlarda antibiyotiklerin kullanım süreci" olduğunu belirterek, "Aynı olay dezenfektanlar için de geçerli ve bu dezenfektanlara direnç kazandıranların bazıları antibiyotiklere de direnç kazanabiliyorlar. Çünkü mekanizmaları birbirine çok yakın. Çapraz reaksiyon göstererek antibiyotiklere de direnç kazanabiliyorlar. O nedenle dezenfektan kullanımında akılcı bir yaklaşım uygulamak zorundayız” dedi.

Dezenfektanların optimum seviyede önerilen dozlarda ve uygun koşullarda kullanılmasının önemine değinen Prof. Dr. Savaş, "Dezenfektan kullanacağımız yüzeyler mutlaka temiz yüzeyler olmalı. Kirli yüzeylere dezenfektanı sürersek o zaman da dezenfektanın etkisini azaltmış ve bozmuş oluruz. O nedenle önce mekanik bir temizlik, deterjan veya sabun arkasından dezenfektan kullanmalıyız. El dezenfektanlarında akılcı bir yaklaşımı uygulamamız gerekiyor. Çok sık kullanım alerjik reaksiyonları da arttırabiliyor” diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Hatay’daki son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş, şunları kaydetti:

“17 günlük bir kapanma sürecimiz oldu. Her ne kadar tam kapanma olmasa da bunun rakamlara yansıması oldukça belirgin bir şekilde görülüyor. Ama bu bizi yanıltmasın. Kapanma öncesinde Hatay’da 100 binde 130 vaka görülürken 7 Mayıs haftasında 72’ye düşmüş. Neredeyse yarı yarıya azalmış gibi görülüyor.”

Hatay’ın çevre illeri Adana, Mersin ve Osmaniye’de de düşüşler yaşandığını belirten Savaş, Türkiye genelinde de ölüm oranlarında azalma olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Savaş, “Kapanmanın Ramazan ayına denk gelmesi, bayram sürecinde vakaların artması dolayısıyla duyarlılık biraz daha arttı. O nedenle de kurallara biraz daha uyuldu gibi görülüyor. Umarım azalma bu şekilde devam eder ama bu bizi yanıltmasın” dedi.

Aşı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Savaş, 65 yaş üstü vatandaşların büyük kısmının aşılandığını, bu kapsamda virüsün biraz daha azalmaya başladığını ancak aşılı olduğu halde hasta olabilen kişilerin görüldüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Savaş, “O nedenle aşı bizi rahatlatmasın. Ama ileriki yaşta olup da hasta olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor ya da bazen asemptomatik de seyredebiliyor. Aşısız gençlerde ve çocuklarda asemptomatik seyretme ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla gizli gibi görülen vakalar da bulaşmayı arttırabiliyor. O nedenle biz teyakkuzlu ve tedbirli davranmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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