Hatay’daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

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Hatay’ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Şifalısu mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 söndürme helikopteri, karadan 5 arazöz, 2 su tankı ile çok sayıda yangın söndürme personeli ile müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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