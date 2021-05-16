Motosikletle çarpışan kamyonet sürücü olay yerinde kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı



Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA) HATAY'ın Hassa ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Balcı (21) öldü, arkasında bulunan Mustafa Doğan (17) ise yaralandı. Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkhan Karayolu Aktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Balcı'nın kullandığı 31 V 8462 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Balcı ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Doğan, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Doğan'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için jandarma harekete geçti. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2021-05-16 23:41:05



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