1 ton uyuşturucu hap sergilendi Hatay’ın İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 313 milyon TL değerindeki 6 milyon 264 bin 259 adet ‘Captagon’ cinsi uyuşturucu hap sergilendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ele geçirilen 6 milyon 264 bin 259 adet "Captagon" cinsi uyuşturucu hap sergilendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na bina taşı olarak beyan edilen 17 konteynere narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı. İncelemede taşlar tek tek kırıldı ve taşların içerisinde toplam 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 1516 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6 milyon 264 bin 259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucular Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü deposunda sergilendi.

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