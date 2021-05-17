Tansiyon ihmale gelmez İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu: "Tansiyon vücudumuzda taşıdığımız bomba gibidir"

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, yüksek tansiyonun, hayati riske yol açabileceğine dikkat çekerek, her yaşta görülebilen yüksek tansiyonun mutlaka doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Ender Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, yüksek tansiyonun en önemli belirtisinin baş ağrısı olduğuna işaret ederek, “Hipertansiyon; damarlar içerisinde bulunan kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. Bu kan basıncının belirli bir seviyenin üzerinde olmasına da hipertansiyon, yani yüksek tansiyon diyoruz. Kolumuzdan basitçe ölçtüğümüz tansiyonun 140/90 mm üzerine çıkması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon, çok sık rastlanan bir durumdur ve belirtileri çok değişken olabilmektedir. Çok yüksek tansiyona sahip birisinin şikayetinin olmayacağı gibi, tansiyonu kısmen veya hafif yükselmiş insanlarda çok fazla şekilde şikayet de olabilir. En sık karşılaştığımız şikâyet ise baş ağrısıdır. Enseden başlayan ve tepeye doğru vuran şiddetli baş ağrısı, yüzde kızarma hissi, genel bir halsizlik ve yorgunluk, efor kapasitesinde azalma, yüksek tansiyonu olan bir kişide en sık rastladığımız şikayetlerdir. Tansiyon hastalarının yüzde 90’ından neden olabilen bir hastalık yoktur ve hipertansiyonun tam olarak nedeni bilinmemektedir” dedi.

Hipertansiyona karşı alınabilecek önlemlerden söz eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ender Çolakoğlu, şunları kaydetti:

“Yüksek tansiyon, vücudumuzda taşıdığımız bir bomba gibidir. Ne zaman, nerede, hangi şartlarda ve hangi şekilde patlayacağı belli değildir. Hipertansiyonun; hem akut komplikasyonları, hem de kronik sonuçları olabilir. Önemli bir sağlık sorunu olan hipertansiyonu engellemek ve mücadele etmek mümkündür. Şu anda modern tıbbın elinde; hem hipertansiyon gelişimini engellemek, hem de hipertansiyon geliştikten sonra ortaya çıkabilecek sorunları kontrol etmek için çok sayıda ilaç mevcuttur. Hipertansiyona karşı mutlaka; düzenli spor yapın, kan basıncınızı ölçtürün, düzenli beslenin, aşırı yağlı ve kızartma türü yemeklerden uzak durun, tuz tüketimini minimuma indirin, sigaradan uzak durun. Tüm bu değişikliklere rağmen kontrol altına alınamayan tansiyon hastalarına uygun tedaviler düzenliyoruz. Unutulmamalıdır ki hipertansiyon, önemli bir sağlık sorunudur ve mutlaka uzman hekimler tarafından takibi yapılması ve çok ciddiye alınması gerekmektedir.”

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