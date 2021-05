Osman'ın öldüğü kazada kaçtığı öne sürülen sürücü: Ne olduğunu anlamadım

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde kullandığı kamyonete arkadan çarpan motosikletteki Osman Balcı'nın (21) ölümü, Mustafa Doğan'ın (17) yaralanmasının ardından kaçtığı iddia edilen sürücü Mati C., jandarma tarafından yakalandı. Mati C.'nin ifadesinde, "Ben yolumda devam ediyordum. Arkadan bir ses geldi ama akşam karanlığında göremedim. Ne olduğunu anlamadığım için durmadım" dediği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkhan yolu Aktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Balcı'nın kullandığı 31 V 8462 plakalı motosiklet, Mati C. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. İddiaya göre, kazanın ardından Mati C., kamyonetiyle kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Balcı ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Doğan, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Doğan'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

'KARANLIKTA GÖREMEDİM'

Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu kamyonet sürücüsü Mati C., bu sabah yakalanıp, gözaltına alındı. Mati C. ifadesinde, kaza yerinden kaçtığı iddialarını kabul etmeyerek, "Ben yolumda devam ediyordum. Arkadan bir ses geldi ama akşam karanlığında göremedim. Ne olduğunu anlamadığım için durmadım" dediği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Osman Balcı´nın cenazesi bugün Küreci Mahallesi Mezarlığı´nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaralı Mustafa Doğan´ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

