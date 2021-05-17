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Hatay´da iş yerlerin açan esnaf, 'kurallara uyalım' çağrısı yaptı

DHA

Hatay´da iş yerlerin açan esnaf, 'kurallara uyalım' çağrısı yaptı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da tam kapanma döneminin sona erdiği bugün, normalleşme adımları çerçevesinde birçok işletme faaliyete başladı. Kentte, Tarihi Uzun Çarşı´da kontrollü normalleşme yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde esnaf, müşteri kabul etmeye başladı. Esnaf, tekrar tam kapanma olmaması için herkesi dikkatli olmaya davet etti.
Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma dönemi, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kapanma sonrası eski düzene tedbirli bir şekilde dönülmesi amacıyla normalleşme adımları atıldı. Hatay´ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnafl, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde müşteri kabul etmeye başladı. Kentte, Tarihi Uzun Çarşı´da kontrollü normalleşmenin ilk gününde yoğunluk yaşandı.
Bir süredir iş yerlerini kapalı tuttuklarını ve bugün tekrar faaliyete başladıklarını söyleyen esnaf Selim Balcıoğlu, "Çok şükür dükkanımızı açtık, işimize başladık. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, herkes lütfen kurallara uysun tekrar bu sıkıntıları yaşamayalım, bir daha tam kapanma gelmesin. Biz nasıl kurallara uyuyorsak, herkes uyması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
'KURALLARA UYALIM'
Koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmayı dileyen esnaf Sedat Kutnu, tam kapanma döneminin sona erdiği bugün çarşıda yoğunluk yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bundan sonra işlerimiz iyi olacak, buna inanıyoruz. Ama lütfen bu illet hastalığa yakalanıp eski günlere dönmemek için kurallara lütfen uyalım, maskemizi takalım" dedi.
Et lokantası olarak paket servisi yaptıklarını belirten Kutnu, ilerleyen günlerde müşteri kabul etmeye başlamak istediklerini söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-17 13:19:22

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