Yayladağı çileğinin yüzde 80’i ihraç ediliyor Hatay Valisi Doğan: "Yayladağı’nda çilekten 80 milyon liralık gelir elde ediliyor" "Çilek, savaştan kaçıp buraya gelen Bayırbucak Türkmenleri için de gelir kaynağı oldu"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle üretilen çileğin yüzde 80’i ihraç ediliyor.

Yayladağı’nda ilk olarak kaymakamlık desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilekte hasat başladı.

Tutlubahçe Mahallesi'ndeki bir çilek tarlasında hasada katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 180 dönümlük bir araziye ekimi yapılan çileklerin tahmini 4 bin 180 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Vali Doğan üretimin yüzde 7080'inin ihracata gittiğini belirterek, “Bölgemizde 3 yıl önce başlayan çilek yetiştiriciliği her yıl artarak devam etmekte. Bu yıl 180 dönümlük bir araziye ekimi yapılan bu ürün tahmini 4 bin 180 kişiye istihdam sağlamakta. Her dekarda 1 kişinin çalıştığı var sayılırsa 4 bin 180 kişiye istihdam sağlanmış oldu. Ürün kilogramı 12 liradan satılıyor ve toplam rekoltenin yüzde 7080'i ihracata gidiyor. Yine toplamda 7080 milyon liralık gelir elde ediliyor. Bu ilçe ekonomisi için çok ciddi bir rakamdır. Malum Yayladağı sınır ilçesi. Savaştan kaçıp buraya gelen Bayırbucak Türkmenleri için de gelir kaynağı oldu. Çilekte istihdam edilenlerin çoğunluğu da Bayırbucak Türkmenleri. Onlar da hem geçimlerini sağlıyorlar hem de üretime destek veriyorlar.

Üreticilerle sohbet eden Vali Doğan, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de buradaki başarı serüvenini canlı şekilde gördüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Çileğin ilçede bu kadar geliştiğini görmek gurur verici. Emeği geçen herkese, özellikle de üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Üretim alanının daha da arttırılması için yöneticilerimizle sırt sırta vererek elimizden geleni yapacağız. İnşallah gelecek yıl salgından kurtuluruz ve ilçede bir çilek festivali yapmak nasip olur" dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise Yayladağı çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada nam saldığını belirterek “Çilek öncesinde arazilerimiz boştu. Şimdi ise her tarafta çilek tarlası. İlçemizde misafir ettiğimiz Bayırbucak Türkmenleri de ara eleman açığını kapattı. Gün geçtikçe de çileğimiz gelişiyor. Gelecek yıl 78 bin dekar arası üretim bekliyoruz. İhracatçılarımızın hepsi burada, onlar da burada yatırım yapıyor. Soğuk hava depoları kurdular. Çilek daha da gelişecek ve hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak” diye konuştu.

