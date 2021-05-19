Hatay'da izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde bir izolasyon ve dekorasyon atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçedeki Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir izolasyon ve dekorasyon atölyesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin yanıcı olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine atölyeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-05-19 10:42:36



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