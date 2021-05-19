Hatay’da izolasyon satılan bir iş yerinde yangın çıktı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da izolasyon malzemesi satılan bir iş yerinde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Haraparası Mahallesi’nde izolasyon satışı yapan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dakikalar içerisinde iş yerinin her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahele ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangında yaralanan kişi olmazken maddi hasar meydana geldi. yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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