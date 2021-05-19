İskenderunspor FK - Fethiyespor: 1-0

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA) Misli.com 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde İskenderunspor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

İskenderun ekibinin golünü 90+7'nci dakikada Mutlu kaydetti. Bu sonuçla İskenderunspor FK, Play-Off'ta finale yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-05-19 18:20:33



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