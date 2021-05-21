Amanos Dağlarında PKK'nın yer altı deposu bulundu Depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hatay’ın Payas ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren8 Amanoslar Operasyonunda tespit edilen 2 ayrı yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Payas ilçesinde gerçekleştirilen Eren8 Amanoslar Operasyonu’nda 2 ayrı yer altı deposu tespit edildi. Ekipler depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta da tek tek imha ediliyor” denildi.

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