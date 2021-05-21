'Eren-8 Operasyonu'nda yer altı depolarında silah ve mühimmat ele geçirildi

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' kapsamında Payas ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 ayrı yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Payas ilçesinde gerçekleştirilen 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 ayrı yer altı deposu tespit edildi. Depodaki aramada, boru tipi el yapımı patlayıcı, 6 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 milimetre tabanca, 5,56 milimetre 188 tane M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 milimetre 145 tane fişek, RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 pil, 12 AK-47 Kkalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta tek tek imha ediliyor" denildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-21 11:11:42
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