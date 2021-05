Askeri pilot olmak için diyet ve sporla 4 ayda 50 kilo verdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot subay olma hayali kurarken 143 kiloya ulaşan Yusuf Can Abussuutoğlu (18), 4 ayda 50 kilo verdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot subay olma hayali kuran Yusuf Can Abussuutoğlu, 143 kiloya ulaştı. Arkadaşlarıyla koşup basketbol oynarken sorun yaşayan Abussuutoğlu, pilot olabilmek için kilo vermesi gerektiğini öğrendi. Soluğu diyetisyende alan 1 metre 82 santim boyundaki Abussuutoğlu, 4 ayda 50 kilo vererek, fit bir görünüme kavuştu. İstediği kiloya sağlıklı şekilde ulaştığını kaydeden Abussuutoğlu, Hava Harp Okulu´na girebilmek için gereken Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı´na odaklandı.

'İSTEDİĞİM KİLOYA ULAŞTIM'

Türk subayı olarak gökyüzünde uçma hayalini küçük yaştan beri kurduğunu söyleyen Yusuf Can Abussuutoğlu, "Küçük yaşlardan bu yana hayalim pilot subay olmaktı. Kilolarım nedeniyle bu hayalimin karardığını düşününce kilo vermek için elimden gelen mücadeleyi verdim. Şimdi istediğim kiloya ulaştım. Bundan sonraki süreçte hayalimi gerçeğe dönüştürmek istiyorum" dedi.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDİYOR

Diyetisyeni Celile Yılmaz, 4 ayda 143 kilodan 50 kilo veren Abussuutoğlu'nu tebrik ettiğini belirterek, "Hayallerinin peşinden giden Yusuf ile birlikte başardık. Kilo vermesindeki azmi, uçak kullanmak için pilot olma arzusuyla çaba sarf etti. Şimdi geldiğimiz noktada eski fotoğraflarına bakıyoruz ve birlikte gülüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-05-22



