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İskenderun FK Başkanı Hakan Bolat: Kupayı İskenderun'a getireceğiz

DHA

İskenderun FK Başkanı Hakan Bolat: Kupayı İskenderun'a getireceğiz


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde mücadele edecek olan İskenderun FK futbolcuları, teknik heyet ve yönetim, Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecekleri maç için İstanbul´a uçtu. Kulüp Başkanı Hakan Bolat, büyük bir heyecanla yola çıktıklarını belirterek, "Buraya kadar geldik. Kupayı kazanıp İskenderun´a getirmek istiyoruz" dedi.
Kentteki antrenmanları tamamlayıp özel bir otelde konaklayan turuncu-mavili ekip, bugün sabah erken saatte İstanbul´da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı´nda Bucaspor 1928 ile 24 Mayıs günü saat 20:00´da oynayacakları Misli.com 3´üncü Lig Play-Off finali maçına gitmek için futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bir araya geldi. Havaalanına gitmeden önce açıklamalarda bulunan İskenderun FK Kulüp Başkanı Hakan Bolat, final maçının İstanbul´da olmasından dolayı memnun olduklarını ve kupayı getirmek için yola çıkacaklarını söyledi. Takımın tam anlamıyla şampiyonluğa odaklandığını belirten Bolat, "Takımın motivasyonu üst düzeyde. Kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu ama finale kadar gelmeyi başardık. Benim bildiğim takım, bu kupayı İstanbul´da bırakmaz, getirir" dedi. Bolat ayrıca, final maçında İskenderun taraftarı için 250 kişilik kontenjan ayarladıklarını kaydetti.  
"DAHA ÇOK İSTEYEN KAZANACAK"
Takım olarak bu noktaya gelmeyi sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen İskenderun FK Teknik Direktörü Yusuf Tokaç ise kulüp başkanı Bolat´ın kendileriyle maçlara gelmesinin oyunculara moral olduğunu dile getirdi. Her şeyin sahada bitmediğini ve saha dışında da disiplini elden bırakmadıklarını vurgulayan Tokaç, "Şu anda her şey güzel gidiyor. Finalde daha çok isteyen, mücadele eden kazanacaktır. Biz bu noktaya kadar çok isteyerek geldik. Finalde de daha çok isteyip kupayı almayı hedefliyoruz" dedi.
Açıklamaların ardından otobüsle Hatay Havalimanı´na geçen turuncu-mavili ekip daha sonra uçakla İstanbul´a hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kulüp Başkanı Hakan Polat ile röportaj
Teknik Direktör Yusuf Tokaç ve sporcularla röportaj
Takımın toplu halde yola çıkması
DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-05-22 12:36:52

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