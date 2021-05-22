Hatay’da kapsamlı asayiş denetimi yapıldı 30 ayrı ekip ve 299 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 84 GBT sorgusu yapıldı, yoklama kaçağı 4 kişi yakalandı

Hatay'da 299 personel, 30 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da kamu düzeninin sağlanması, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskin yönetilmesi, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğu altında olan bağlı ara sokaklara, sabit ve yaya olarak seyir halindeki kişilere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 299 personel, 30 ekip ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bir şahsın basit yaralama suçundan yakalandığı aramada, 2 bin 84 kişinin GBT kaydı sorgulandı. Aynı zamanda 4 adet yoklama kaçağı hakkında da gerekli adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 341 araçta ise 1 aracın muayenesi olmadığından 314 TL ve 1 şahsa plakasız, sigortasız ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı 7 bin 810 TL idari yaptırım uygulandı.

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