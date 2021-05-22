Hatay’da Amik ovasında hortum çıktı

Hatay’da Amik ovasının ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.
Hatay’da tarımın en önemli arazilerine sahip Amik ovasında hortum çıktı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan ancak yaşamı olumsuz etkileyecek şiddette olmayan rüzgarın hava sıcaklığının arttığı Amik ovasının ortasında oluşturduğu hortum şaşkınlığa yol açtı. Buğday tarlaları üzerinde yüzlerce metre ilerleyen Hortum ova yakınındaki köylere ulaşmadan etkisini yitirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.