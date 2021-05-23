Gondolda yaralanan kadın için işletmeciye 1500 TL ceza



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde 12 Şubat 2019´da Funda K.'nin (36), bindiği gondolun güvenlik tertibatı kilitlenmeden hareket etmesi sonucu düşerek yaralanmasına neden olmaktan yarıglınan lunapark sahibi Mehmet E., mahkeme tarafından 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

İskenderun´da yaşayan Funda K., 12 Şubat 2019´da eşi ve yeğenleriyle birlikte sahilde bulunan lunaparka giderek gondola bindi. İddiaya göre, gondol, güvenlik tertibatı kilitli konumda olmadan çalıştırılınca Funda K., düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Funda K.'nin kolunda kırık ve çıkık olduğu belirlendi. Polis merkezine giderek lunapark işletmesinden şikayetçi olan Funda K., ifadesinde, "Bağırmama ve seslenmeme rağmen görevlilerden hiçbiri gondolu durdurmadı. Kolumu oynatmakta güçlük çekiyorum. Lunaparkta hiçbir güvenlik tedbiri yoktu" dedi.

'GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ'

Funda K.'nin şikayeti üzerine işletme sahibi Mehmet E. hakkında `taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma´ suçundan İskenderun 3´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet E., parkta tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, Funda K.'nin dengesini kaybedip düşme tehlikesi geçirmesi ve yaralanmasının tamamen kendi hatası ve ihlali olduğunu öne sürdü.

'TALİ KUSURLU'

Mahkeme, 8 Nisan'da `sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediğinin sabit olduğu´ gerekçesiyle, işletme sahibi Mehmet E.´nin, 1500 TL para cezası ödemesine hükmetti. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, "Olay tarihinde sanığın işletmekte olduğu lunaparkta katılanın bindiği gondol içerisinde düştüğü ve bu şekilde yaralandığı, sanığın gondol hareket ederken ve bu sırada katılanın oturduğu sıra içinde savrulması esnasında derhal olaya müdahale etmesi gerekirken bu hususlarda gerekli sevk, idare ve organizasyonu sağlayamadığı anlaşıldığından sanığın olayda tali kusurlu olduğu, kovuşturma aşamasında sanığın katılanın maddi zararını giderdiği, bu suretle sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği vicdani kanaatine varılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun HATAY, (DHA)

2021-05-23 12:27:59



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