Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (2)



BARAJ TAKVİYE TESİSİNDE İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Projenin, Amik Ovası'nın sulanması için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, ülke genelinde baraj sayısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 20 yılda 275'ten 875'e çıkardıklarını belirtti. Pakdemirli, "Bu inanılmaz bir performans. İnanılmaz bir noktaya getirmiş olduk" diye konuştu.

'OVADA 1 MİLYON DEKAR SULANACAK'

Geçen yıl Türkiye genelinde ciddi meteorolojik kuraklık yaşandığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Barajlarımız, takviye tesislerimiz ve sulama tesislerimizle meteorolojik olan kuraklığı tarımsal kuraklığa çevirmedik, hakeza geçen yıl bu kuraklığa rağmen cumhuriyet tarihinde üretim rekorları kırma şansımız oldu. Yine bu sene kuraklıkla mücadele ediyoruz ve her yıl edeceğiz. Önemli olan bu ve bu gibi tesislerin sayısını en hızlı şekilde vatandaşımızla çiftçimizle buluşturmak. Onları bozkırla yeşilin savaşında, yeşilin kazanacağı şekilde kazandırmanın yoluna bakmamız lazım. Hepimizin içinden geldiği Anadolu köylüsü mahsul olmadığı zaman kuraklık olduğu zaman hem kendi hem hayvanı açtı. Son 20 yılda yapılan bu yatırımlar sayesinde Anadolu köylüsü para kazanıyor, bereketine bereket katıyor. Bugün burada hep beraber olduğumuz Reyhanlı Barajı ve Amik Ovası´nda sulama tesislerimizi bitirerek hızlı şekilde en iyi şekilde de sulamaya açma hedefimiz var. Burada, içinde bulunduğumuz alanda 600 bin dekar yani 60 bin hektar alan sulanacak. Toplamına bakınca Hatay Ovası´nın 100 bin hektar yani 1 milyon dekarı sulanacak. Bununla yıllık en azından neresinden baksanız 800-900 milyon TL zirai gelir artışı olacak ve 50 binin üzerinde ilave istihdam sağlanacak. Hataylı kardeşlerim doğduğu yerde doyacak ve göç etmek zorunda kalmayacak."

'200 BİN DEKAR ALANI SU BASMAYACAK'

Bakan Pakdemirli, Amik Ovası'nda havalimanı çevresindeki su basma problemlerinin de üstesinden gelineceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Cumhurbaşkanı'mızla açtığımız Reyhanlı Barajı ve regülatör sayesinde artık su basma probleminin üstesinden gelmiş olduk. Bu tesisin 36 kilometrelik iletim hattı ve bu tünellerin de tamamlanmasıyla beraber de inşallah 200 bin dekar tarım alanında su basmasından koruyor olacağız. Burası Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynağını oluşturacak. Buradan gelecek iletim hattı ile Reyhanlı Barajı bir misli daha su alacak yani barajın kapasitesi neyse yarısı neyse bu hattan gelecek. Tahtaköprü Barajı´ndan yarısından daha fazla su gelmiş olacak. Bu proje şu an 3'te 1'i fiziki gerçekleşmede ama hızlı şekilde 2022 yılında bu projeyi tamamlamak ve çiftçimizi suya ve berekete kavuşturma amacı içindeyiz. İçinde bulunduğumuz T-1 tünelindeyiz 1400 metreye yakın tünel. T-2 tünelimiz daha var. 2 kilometre uzunluğunda bir tünelle bu iletim hatları ve tünellerle Reyhanlı barajımıza suyu taşıyıp müteakiben de üreticimize buluşturmuş olacağız."Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLIFerhat DERVİŞOĞLU

2021-05-24 13:26:20



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