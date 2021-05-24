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Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (3)

DHA

Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (3)


ORMAN DİKİM SAHASINI İNCELEYİP FİDAN DİKTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belen ilçesindeki orman dikim sahasında incelemelerde bulundu, ilçelere 30 su tankeri dağıtım törenine katıldı. Fidan dikimi de yapan Bakan Pakdemirli, güncel orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, Mersin´in Bozyazı ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, Adana´nın Sarıçam ilçesindeki yangına ise 4 helikopter, 24 arazöz ve 120 kişilik personelle müdahalenin devam ettiğini belirtti.
4 BİN 978 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU
Belen´de ve Hatay genelinde geçen yıl çıkan orman yangınlarını da değerlendiren Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Geçen yıl Belen´de 9 Ekim´de yangın başlamıştı. 5 dakika içinde ekiplerimiz müdahaleye edip, 54 saatin sonunda maalesef 670 hektar alanı kaybettikten sonra bu yangını söndürme imkanımız olmuştu. 5 helikopter, 1000 kişiye yakın ekip ve 155 araçla geçen yıl müdahale etmiştik. Tabi ki Türkiye´nin her tarafında hem yangınla mücadelede varız hem yeşilin artırılmasıyla mücadelede varız. Yangınlar kötüye kullanılarak speküle edilerek şöyle deniyor; `Burası imara açılacak, arsa olacak, tarla olacak başka bir şey olacak'. Hayır, Anayasa ile ormanlarımız koruma altındandır. Herhangi bir ormanınız yansa dahi tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Anayasa'mızın 169'uncu maddemiz bunu güvence altına almıştır. Yangın sonrası yapılacak çalışmalar araziyle ilgili hemen çalışmalara başladık. Yüzde 50 kısmına fidan ektik. 650 binin üzerinde fidan ektik. Sonbaharda 550 fidan daha dikilmek suretiyle 1,2 milyon fidanı dikmiş olacağız. Geçen yıl biliyorsunuz Hatay´da çok sayıda yangınımız oldu ve 101 yangında yaklaşık 4 bin 978 hektar alan maalesef geçen yıl yangınlardan zarar gördü. Bunun neredeyse 4 bin 900 hektarı Samandağ, Belen ve İskenderun yangınlarından oluştu. 25´i hava aracı toplam 1124 araç 2400 personel ve 183 saat mücadele verdik. Hava araçları 28 bin ton su attı, kara araçları 43 bin ton su attı ve 200 kilometrenin üzerinde yol yapmak zorunda kaldık. Arazi hazırlığı yüzde 70 oranında tamamladık. 1 milyon 250 bin fidanı bu yanan bölgelerimize diktik ve sahaların kalan kısmına sonbaharda 4 milyon 750 bin fidan dikerek 6 milyon fidanı dikmiş olacağız."
'ATEŞ' UYARISI
Yangın sezonunun başlamamasına rağmen 2021 yılında 38 hektar alanın orman yangınlarında zarar gördüğünü belirten Pakdemirli, "Her yıl çok büyük bir mücadelelerle karşı karşıya kalıyoruz. Kuraklığın artması, yangınların sayısının artması bizi her yıl daha zor bir mücadele ile karşı karşıya bırakıyor. Vatandaşlarımız yangına karşı hassas duyarlı olsunlar ve dışarıda herhangi bir bölgede ateş yakıyorlarsa piknik yapıyorlarsa bunu söndürdüklerinden yüzde 100 emin olarak sahayı terk etsinler çünkü son pişmanlık fayda getirmiyor. Ufacık bir kıvılcım ufacık bir ateş binlerce dönüm araziyi, on binlerce dönüm ormanımızı yakabiliyor. Tabi ki en başta hassasiyet ama her yıl biz bir öncekinden daha hazır şekilde sahaya çıkıyoruz. Önceliğimiz tabi insanımız, orman işçimiz, bunların eğitimi ve motivasyonları yüksek şekilde sahaya çıkması" dedi. 
'BU SENE İNSANSIZ HELİKOPTER KULLANILACAK'
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için yaptıkları yatırımları da şöyle anlattı:
"Cumhurbaşkanı'mızın büyük katkılarıyla 2 bin işçimiz daha personelimize katılıyor. Böylelikle bu sene bir önceki seneden daha iyi çıkacağız. Her yıl yeni teknolojiler, yeni helikopterlerimiz, yeni uçaklarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen yıl 1 İHA´mız vardı, bu sene 4 İHA ile yangınlarla mücadele ediyor olacağız. Bu sene insansız helikopterlerle sahada mücadele ettiğimizi göreceksiniz. Yani biz yangın sezonuna tabi ki hazırlıklıyız ama en önemlisi, çıkan yangın sayısının hem güvenlik kuvvetlerimiz hem vatandaşlarımız tarafından en minimumda tutulacak şekilde tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Sınırlarımızdaki ormanları taramak mümkün. İHA´yı kaldırınca 200-300 kilometre öteyi görebiliyorsunuz. Şöyle büyük bir faydası da var İHA´nın, 750 tane ormanda kulemiz var bazıları insansız, termal kameralarla donatılmış ama İHA kalktığı zaman 200-300 kilometre ötede çakmak dahi çakılsa bunu görme imkanımız var. Bizim gözümüze, gözetleme kulemize ekstra çok güçlü gözler katmış olduk."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-24 15:31:28

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