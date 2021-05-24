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Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (4)

DHA

Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (4)


'DÜNYADA ÇİLEK ÜRETİMİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ziyareti kapsamında Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katıldı, çiftçilerle sohbet etti. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada Türkiye´de çilek üretiminde son 3 yılda yüzde 40 arttış sağlandığını söyledi. Pakdemirli, "Türkiye yaklaşık 550 bin ton çilek üretiyor. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasında girdik. Dünyada çilek üretiminde dördüncü sıradayız, ihracatta da sekizinci sıradayız, verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerindedir. Çok karlı bir üretim. Ben burada pandemiden dolayı tüm vatandaşlarımızla şunu paylaşmak istiyorum. Üretim maliyeti 8 bin lira bir dekarda. Aşağı yukarı bir dekardaki gelir de, neresinden baksanız 40 ile 50 bin lira arasında değişiyor. Yani son derece karlı, 10 dekar bir alanı eken bir üreticimizin yaklaşık 200 bin liraya yakın net kar elde etme imkanı var" dedi.
DEKAR BAŞINA 800 LİRAYA VARAN DESTEK
Üreticiye dekar başına 800 liraya yakın destek sağlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle tabi çilek üretmeye elverişli olan alanlarda bu işe girmeyi düşünen, tarımla ilgilenen veya tarımla yeni tanışmayı düşünen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dekara da bizim aşağı yukarı 800 liraya varan bir desteğimiz de söz konusu Burada Yayladağı´nda iki tane kooperatifimiz var, bir tanesi kadın kooperatifimiz. Burada üretime 2001'de başlandı, yaklaşık 3 bin 500, 4 bin dekar alanda Yayladağı´nda yetiştiricilik yapılıyor. Bu ilçede günlük 60-70 tonluk da hasadımız var ve ürünün yüzde 80´i ihraç ediliyor. Ortalama kilo fiyatı 10 ile 12 lira arasında değişiyor. 4 bin kişiye de burada istihdam sağlanıyor." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-24 19:57:36

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