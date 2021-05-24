Hatay´da denizde akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

Ali ARSLAN/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde denize giren Yunus Emre Turunç (22), rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından kurtarılan Turunç, hastanede tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında serinlemek için sahile gelen Yunus Emre Turunç (22), bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki vatandaşlar durumu janrdarma, itfaiye ve Cankur ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve sahilde bulunan cankurtaranlar genci denizden çıkartarak sahile getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Turunç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2021-05-24 22:55:11
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