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Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)

DHA

Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)


'KURAKLIKTAN MİNİMUM DERECEDE ETKİLENMENİN YOLLARINI ARIYORUZ' 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay´da çiftçiler, üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Pakdemirli, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdıklarını ve 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını söyledi. Konuşmasında yaşanan kuraklığa dikkat çeken Pakdemirli, "Bu sene maalesef tabi ki üretimimiz bir miktar etkilenecek ve kuraklığımız var. İster istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor, il ve ilçelerimizde hasar tespitlerimiz de sürüyor. Allah´a bin şükür olsun ki, kuralıktan dolayı ne bir kıtlığımız olacak, ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak. Bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
'MUHALEFET PARTİLERİ DAHİ BU FİYATLARI BEKLEMİYORDU'
Çiftçiyi ve üreticiyi hiçbir zaman mağdur etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade eden Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üretici dostu fiyatları açıkladı. İnanın muhalefet partileri dahi bu fiyatları beklemiyordu ama Türkiye'nin gerçeklerine uyan ve çiftçimizi sürdürülebilir bir şekilde üretime teşvik edecek rakamlar buydu. Bunlar da asgarisiydi" dedi.
HATAY´A SON 3 YILDA 1,5 MİLYAR DESTEK VERDİK'
Hatay'a 19 yılda 10.3 milyar lira destek verdiklerini belirten Pakdemirli, son 3 yılda ormancılık faaliyetleri kapsamında 14 milyon fidan diktiklerini aktardı. Pakdemirli, "3 bal ormanı, 2 mesire yeri yaptık 8 milyon ORKÖY desteği ve son 3 yılda aslında en başında söylediğim gibi 1,5 milyarı geçen bir destekle Hatay'ın ekonomisine 2 baraj ve 2 içme suyu tesisi ve bir sulama tesisi iletim hattı ve 8 taşkın koruma tesisini de devreye aldık. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde Devlet Su İşleri yatırımlarımıza devam ediyor olacağız" ifadesini kullandı.
'YETİŞTİRİCİLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'
Bitkisel üretimde farklı konularda 9 yeni projeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında LEADER yani Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulamasıyla 4 ilçede kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak dernek statüsünde yerel eylem gruplarının kuruluşunu destekleyeceklerini ve bunların her birine 2'şer milyon lira hibe ödemesi planladıklarını söyledi. Pakdemirli, "Aile işletmelerine yönelik yüzde 40 hibeli düve desteği projesine başvuran tüm yetiştiricilerimizi destekleyeceğiz. Toplam 1,5 milyon TL hibe ödeyeceğiz. İvesi koyunu ve kıl keçisine destek veriyoruz. Soy kütüğü sistemine kayıtlı yetiştiricilere, anaç küçükbaşlara 100 TL, bu tesislerden koç, teke alan üreticilere 500 TL destek vereceğiz. 2021 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 21 Mayıs'ta yayınlandı. Hataylı yetiştiricilerimiz de bu hibelerden faydalanacak. Yeni ağıl yapımı ve kapasite artırımına yüzde 50 hibe, hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yüzde 50 hibe, makine-ekipman alımına yüzde 50 hibe sağlayacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli, ormancılıkta 2021'de Hatay'da 15 milyon lira yatırım yapacaklarını, 1,7 milyon fidan dikeceklerini ve 5 milyon fidan üreteceklerini, 3 mesire yeri tesis edeceklerini, 1,6 milyon lira ORKÖY desteği sağlayacaklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-25 00:13:33

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