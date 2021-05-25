Otomobilin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi, Çevlik sahili üzerinde park halinde bulunan otomobilden vatandaşlar kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi kesilmeyince, vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kediyi olduğu yerden çıkarttı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.