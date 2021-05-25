En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı.

Sahilde yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kafasından yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağasını kumsaldan alıp tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezine (DEKİYM) götürdü.

Deniz kaplumbağasının, tedavisinin ardından denize bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.