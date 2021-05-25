Terk edilen araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde emniyet güçlerinden kaçan şüphelilerin terk ettiği araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Aktepeİslahiye yolunda meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği 27 PM 915 plakalı otomobili durdurmak istedi. İkaza uymayan sürücü ile polis ve jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil İslaye karayolunda patika bir yol girişinde terk edilmiş halde bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği tahmin edilen otomobil içerisinde yapılan aramada 3 kg kristal metamfetamin denilen uyuşturucu madde bulundu. Kaçan şahıslar için polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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