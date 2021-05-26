Hatay'da tüm etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

Hatay’da tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi gibi etkinlikler yasaklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içerisinde yapılacak olan muhtarlık seçimleri ve korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm etkinliklerin il sınırları içerisinde 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 12.00’den 1 Haziran 2021 Salı günü saat 12.00’a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler (devlet kurum kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek, göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı yapılan toplantılar) ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere; il sınırlarımız içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinlikler, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 12.00’den 1 Haziran 2021 Salı günü saat 12.00’a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

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