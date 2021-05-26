Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da Sportif Direktör Fatih Kavlak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirerek ligi altıncı sırada bitiren Hatayspor’da Sportif Direktör Fatih Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hatayspor Kulübü’nde yürütmekte olduğum Sportif Direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig’deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören Onursal Başkanımız Lütfü Savaş’a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek veren harcayan alt yapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor’a yeni sezonda başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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