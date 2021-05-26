Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor´da sportif direktör Fatih Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Süper Lig'deki ilk yılında başarılı bir grafik çizerek sezonu altıncı sırada bitiren Atakaş Hatayspor´da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hatayspor Kulübü´nde yürütmekte olduğum Sportif Direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig´deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören Onursal Başkanımız Lütfü Savaş´a ve yönetim kurulu üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan´a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek veren harcayan alt yapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor´a yeni sezonda başarılar dilerim."
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-05-26 18:18:21
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