Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdiler Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdiler Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi

İHA

Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdiler Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi
Numuneevler Mahallesi 110. Sokakta ikamet eden Hatay Büyükşehir Belediyesi kadrosunda çalışan Celal Özel isimli işçi, evinin bulunduğu sokağı güzelleştirmek için harekete geçti. Sokak duvarlarını eline aldığı fırça yardımı ile önce temizledi, ardından duvarlara internetten ve çevresinden gördüğü doğa, ağaç ve tabiat manzaralarını doğaçlama yöntemi ile çizdi. 2 küçük kızı ile birlikte duvara nazar boncuğu resmi yaparak başlattığı çalışmasına sokakta bulunan diğer çocuklar da destek verdi.
Celal Özel yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaşadığım sokağımı güzelleştirmek amaçlı kötü bir görünüm içinde bulunan duvarlara resim çizme fikri oluştu aklımda. Aynı zamanda pandemi süreci sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çocuklarımız evde kalmak zorunda oldukları için herhangi bir sosyal etkinliğe de sahip değillerdi. Hem mahallemde yaşayan kız ve erkek çocukların da bireysel olarak katılacağı bir sosyal faaliyet yapmak istedim" dedi.
İnsanları, doğayı, canlıları sevdiğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:
"Sokağımızı bu hale getirmek için sabahları ve mesai bitimi iş çıkışı sonrasında çizim ve boyama çalışmalarını yaptık. Çocuklarımız da bir nebze olsun internet ve oyun ortamından uzaklaşarak duvarlara kendi çizdikleri resimleri boyayarak mutlu oldular. Ben de mutlu oluyorum onların bir şeyler yapma isteklerine ve arzularına vesile olduğum için de ayrıca mutluyum."
Sokağın temiz ve güzel olması için çeşitli çiçek ve bitkiler diktiğini ve onları her sabah erkenden kalkarak kontrol ettiğini anlatan Özel, “Yaptığım duvar resimlerine komşularımız da büyük ilgi gösterdi ve kapılarının önlerine de birer tane benden resim yapmam konusunda güzel talepleri oldu. Onların da arzu ettikleri resimleri çizerek bu sokağı tamamen açık hava resim sergisi haline dönüşmüş olacak. Tüm insanların çevresini ve sokağını temiz tutarak doğayı, insanları, hayvanları severek yaşadığı yeri güzelleştirmesi halinde dünyamız yaşanabilir bir hale gelir. Herkes çevresini ve sokağını temiz tutarak doğayı, insanları, hayvanları severek yaşadığı yeri güzelleştirir ise dünyamız yaşanabilir bir hale gelir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ...
"Süper Ay" İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER "Süper Ay" İskenderun Körfezi'nde kartpostallık ...
Yunuslar balıkçının "gel" diye seslenişini karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Yunuslar balıkçının "gel" diye seslenişini ...
Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ...
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da makilik yangını
YEREL HABERLER Hatay'da makilik yangını
Süper Lig’in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
YEREL HABERLER Süper Lig’in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
Vakaların en çok azaldığı illerden Hatay´da, halk mutlu
YEREL HABERLER Vakaların en çok azaldığı illerden Hatay´da, halk ...
Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
YEREL HABERLER Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs ...
Hatay'da tüm etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Hatay'da tüm etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
Terk edilen araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Terk edilen araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
Hatay'da kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Hatay'da kartpostallık görüntüler
Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Jandarma sokak hayvanları için sahada
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanları için sahada
Bebek kundağından uyuşturucu çıktı İskenderun’da polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada 850 gram esrar, 556,59 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bebek kundağından uyuşturucu çıktı İskenderun’da ...
Otomobilin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye ...
Duygulandıran buluşma Hatay'da hamileliğinin 7. ayında korona virüs nedeniyle sezaryenle doğum yapan annenin 15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı Bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını belirten Eylül Özge Avcı, anneliğin tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Duygulandıran buluşma Hatay'da hamileliğinin 7. ...
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ...