Hatay’da yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.



Arsuz Akparti belediye meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.





Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan, ve Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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