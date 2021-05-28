Sigara beyni tahrip ediyor Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılabilecek en önemli adımın, sigarayı bırakmak olduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara beyni tahrip ediyor Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılabilecek en önemli adımın, sigarayı bırakmak olduğunu belirtti

İHA

Sigara beyni tahrip ediyor Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılabilecek en önemli adımın, sigarayı bırakmak olduğunu belirtti

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, sigara ve tütün kullanımının; beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması ve inme gibi beyin damar hastalıklarına sebep olduğunu vurgulayarak, sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılabilecek en önemli adımın, sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.
Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, yaptığı açıklamada, beyin damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinin başında sigaranın bulunduğunu belirterek, “Beyin damar hastalıkları; sigara kullananlarda, kullanmayanlara oranla daha fazla görülmektedir. Sigara ve tütün ürünleri içenlerde; damar tıkanıklığına neden olmakta, inme yani felç riski artmakta, beyin kanaması gibi önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Sigaranın içerisinde bulunan kimyasal maddeler haz duygusu meydana getirdiğinden, kişi daha fazla sigaraya yönelmekte ve bağımlı hale gelmektedir. Sigara bağımlılığı ayrıca, algılama ve hafıza problemlerine yol açmaktadır. Aynı şekilde alzheimer hastalığı ve depresyon sebeplerinin başında sigara kullanımı bulunmaktadır” dedi.
Sigara bırakma konusunda sorun yaşayanların uzman desteği alabileceğini söyleyen Dr. Atilla Kara, “Sigara ve tütün ürünü kullananlar, sadece kendilerine zarar vermekle kalmayıp, çevresindeki insanları da pasif içiciliğe maruz bırakarak beyin damar hastalıklarına sebep olmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için atabileceğiniz en önemli adım, sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakın, risk faktörlerini önleyin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

David Maltas, Kemal Sunal’ın Doktor Civanım filminde kullandığı motosiklete sponsor oldu
YEREL HABERLER David Maltas, Kemal Sunal’ın Doktor Civanım filminde ...
Hatay’da otomobilin çarptığı yaralı kardeş de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay’da otomobilin çarptığı yaralı kardeş de ...
Otomobilin çarptığı kardeşler, Yaren ve Eren yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kardeşler, Yaren ve Eren yaşamını ...
Hatay’da yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hatay’da yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlerden ...
Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı
YEREL HABERLER Hatayspor, Emre Çolak ile anlaştı
Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine çevirdiler Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye çalışanı, oturduğu sokağın temiz ve güzel görünmesi için çocuklar ile birlikte renkli boyalar ile duvarlara doğa ve tabiat resimleri çizdi
YEREL HABERLER Yaşadıkları sokağı açık hava resim sergisine ...
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ...
"Süper Ay" İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER "Süper Ay" İskenderun Körfezi'nde kartpostallık ...
Yunuslar balıkçının "gel" diye seslenişini karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Yunuslar balıkçının "gel" diye seslenişini ...
Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ...
Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı
Hatay'da makilik yangını
YEREL HABERLER Hatay'da makilik yangını
Süper Lig’in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
YEREL HABERLER Süper Lig’in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
Vakaların en çok azaldığı illerden Hatay´da, halk mutlu
YEREL HABERLER Vakaların en çok azaldığı illerden Hatay´da, halk ...
Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
YEREL HABERLER Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs ...
Hatay'da tüm etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Hatay'da tüm etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı